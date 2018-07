Bagdad (AFP) Bei einer Geiselnahme in einem Bagdader Einkaufszentrum sind am Montag mindestens acht Menschen getötet worden. Die Angreifer hätten noch weitere Menschen in ihrer Gewalt und trügen vermutlich Sprengstoffgürtel, teilte die irakische Polizei mit. Demnach stürmten die Männer wild um sich schießend das Einkaufszentrum im Osten der Hauptstadt, nachdem sie zuvor auf der Straße eine Autobombe gezündet hatten. Laut Krankenhauskreisen wurden mindestens 14 Menschen verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.