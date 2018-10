Ottawa (AFP) Fünf Jahre nach seiner Geiselnahme durch die Taliban in Afghanistan ist ein Kanadier freigelassen worden. Colin Rutherford sei frei, teilte Außenminister Stéphane Dion am Montag mit. Rutherford war 26 Jahre alt, als er als Tourist durch Afghanistan reiste und in der zentralen Provinz Ghasni von den Taliban gekidnappt wurde. Die radikalislamischen Aufständischen hatten ihm in einer Videobotschaft 2011 vorgeworfen, er sei ein ausländischer Spion.

