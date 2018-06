Köln (dpa) - Eineinhalb Wochen nach den Attacken auf Frauen in Köln haben rechte Schläger gestern in der Domstadt willkürlich männliche Ausländer verprügelt. Die Polizei sprach von "fremdenfeindlichen Straftaten". Im Düsseldorfer Landtag warf NRW-Innenminister Ralf Jäger der Kölner Polizei gravierende Fehler in der Silvesternacht vor. Nach den Ereignissen vor dem Hauptbahnhof zum Jahreswechsel will die Bundesregierung das Ausländerrecht verschärfen. Der Zentralrat der Muslime beklagt nach Köln eine zunehmende Hetze und Islamfeindlichkeit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.