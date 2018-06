Mexiko-Stadt (AFP) Die Auslieferung des in Mexiko festgenommenen Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán an die USA kann sich Jahre hinziehen. "Das Verfahren dürfte mindestens ein Jahr dauern", sagte der Beauftragte der Staatsanwaltschaft in Mexiko, José Manuel Merino, am Montag dem Sender Radio Formula. Je nach dem Vorgehen von Guzmáns Anwälten könne sich das Verfahren bis zu sechs Jahre hinschleppen.

