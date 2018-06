London (dpa) - Weggefährten, Freunde und Musiker aus aller Welt haben mit Bestürzung auf den Tod von Pop-Legende David Bowie reagiert. Die britische Rockband Rolling Stones würdigte den an Krebs gestorbenen Kollegen als Ausnahmekünstler.

"Er war sowohl ein wunderbarer, freundlicher Mann, als auch ein außerordentlicher Künstler, ein echtes Original", schrieben die Musiker auf Twitter. Die Band sei schockiert und sehr traurig über die Nachricht vom Tod ihres "lieben Freundes".

Den US-Musiker Iggy Pop verband eine sehr lange Freundschaft mit Bowie. "Davids Freundschaft war das Licht meines Lebens", schrieb der 68-jährige US-Musiker beim Kurznachrichtendienst Twitter. "Ich habe noch nie eine so brillante Person getroffen. Er war der Beste, den es gab."

Auch der frühere Beatles-Sänger Paul McCartney brachte seine Trauer zum Ausdruck. "Seine Musik spielte eine sehr große Rolle in der britischen Musikgeschichte und ich bin stolz, an den gewaltigen Einfluss zu denken, den er auf Menschen überall auf der Welt hatte", schrieb der 73-Jährige am Montag auf seiner Homepage. Bowie sei ein "großer Star", und er wisse die Zeit und den Spaß zu schätzen, die sie miteinander gehabt hätten. "Sein Stern wird für immer am Himmel leuchten."

"Fassungslos und tieftraurig" reagierte der deutsche Musiker Peter Schilling ("Major Tom"). Kaum ein Künstler habe die Musikwelt so geprägt und verändert, sagte der 59-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. "Ganz klar hat er auch mich stark beeinflusst - mit seinen Klangbildern und seinem Auftreten." Sänger Heinz Rudolf Kunze sagte im Radio hr1: "Sein Platz im Olymp ist sicher." Rocker Udo Lindenberg rief Bowie hinterher: "Hab einen guten Flug, Major Tom.... Wir werden dich auf der Erde vermissen."

Viele weitere Musiker drückten ihr Mitgefühl aus. "David Bowie war eine meiner größten Inspirationen, so furchtlos, so kreativ", erklärte US-Musiker Kanye West. Madonna schrieb: "Ich bin so glücklich, dich kennengelernt zu haben!!!!" Und für den irischen Musiker Rea Garvey steht fest: "Die Welt hat heute einen Helden verloren!" Mit seiner Musik habe Bowie die Welt verändert.

Auch zahlreiche Schauspieler zeigten sich tief betroffen. "Wenn ich einen Gott gehabt hätte, war es David Bowie und er wird es immer sein", sagte US-Schauspielerin Evan Rachel Wood. Für Russell Crowe war Bowie einer der größten Unterhaltungskünstler, der je gelebt hat: "Ich habe deine Musik geliebt. Ich habe dich geliebt." Der britische Schauspieler Elijah Wood brachte die Gefühle vieler Fans auf den Punkt: "Ich habe mir nie eine Welt ohne ihn vorgestellt."