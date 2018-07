Ramallah (AFP) Israels Armee hat bei einer nächtlichen Razzia in einer palästinensischen Hochschule die Räume der Studentenvertretung durchsucht. Wie Ghassan Chatib, Vizepräsident der Bir Zeit Universität nahe Ramallah, am Montag mitteilte, wurden dabei Material beschlagnahmt und Zerstörungen angerichtet. "Die Soldaten drangen um 02.30 Uhr in die Uni ein und brachen die Schlösser von drei Gebäuden auf", berichtete er.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.