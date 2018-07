Windhuk (dpa) - In Namibia werden zwei Deutsche vermisst. Das bestätigte das Auswärtige Amt. Einem Medienbericht zufolge handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 47 und 29 Jahren, die bei einer Wanderung im Süden des Landes ums Leben gekommen sind. Mutter und Tochter seien von Rettungskräften in einer Schlucht tot aufgefunden worden. Die beiden Urlauberinnen waren demnach am Donnerstagabend nicht in ihr Hotel zurückgekehrt, seit Freitagmorgen wurde nach ihnen gesucht.

