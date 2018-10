Ankara (AFP) Die EU hat ihre Kritik an Ankara wegen der nach wie vor hohen Zahl von Flüchtlingen erneuert, die über die Türkei nach Griechenland und in den Rest Europas gelangen. Die Zahlen seien immer noch "viel zu hoch", sagte der stellvertretende EU-Kommissionspräsident Frans Timmermans am Montag nach einem Gespräch mit dem türkischen EU-Minister Volkan Bozkir in Ankara.

