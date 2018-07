Damaskus (AFP) Nach monatelangen Verzögerungen hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) am Montag Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung im syrischen Madaja und zwei weiteren Städten auf den Weg gebracht. Es seien "44 Lastwagen in Richtung Madaja gestartet", sagte IKRK-Sprecher Pawel Krzysiek in der Hauptstadt Damaskus. Zudem seien "21 Lastwagen mit Hilfsgütern" auf dem Weg nach Fua und Kafraja.

