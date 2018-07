Los Angeles (AFP) US-Schauspieler Matt Damon hat bei der Verleihung der Golden Globes den Preis für den besten Schauspieler in einer Komödie oder einem Musical bekommen. Damon wurde am Sonntagabend in Los Angeles für seine Rolle in dem Weltraum-Film "Der Marsianer - Rettet Mark Watney" ausgezeichnet. Er setzte sich damit gegen Christian Bale und Steve Carell ("The Big Short"), Al Pacino ("Danny Collins") und Mark Ruffalo ("Infinitely Polar Bear") durch.

