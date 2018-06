Frankfurt/Main (SID) - Staffel-Weltmeisterin Laura Dahlmeier (Partenkirchen) hat am Sonntag dem übertragenden Fernsehsender ARD mit ihrem Sieg im Massenstart beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding eine glänzende Quote beschert. Im Schnitt verfolgten 5,59 Millionen Zuschauer das Rennen in der Chiemgau Arena, was einem Marktanteil von 28,9 Prozent entsprach.

Dass Biathlon nach wie vor die Massen begeistert, verdeutlichten zudem die 4,75 Millionen Zuschauer, die zuvor den Wettkampf der Männer verfolgt hatten und der ARD zum Marktanteil von 28,4 Prozent verhalfen.

Laut Branchendienst Meedia lieferten auch die Skispringer um Weltmeister Severin Freund vom Weltcup aus Willingen Top-Quoten. 4,73 Millionen bedeuteten einen Marktanteil von 22,8 Prozent.