Peking (AFP) Die chinesische Wanda Group übernimmt die US-Filmproduktionsfirma Legendary Entertainment. Wanda Group habe am Dienstag in Peking einen Kaufvertrag über 3,5 Milliarden Dollar (3,2 Milliarden Euro) unterzeichnet, wie das Unternehmen in der chinesischen Hauptstadt mitteilte. Legendary Entertainment hat unter anderem die Kino-Kassenschlager "Jurrassic World" und "Godzilla" sowie die "Batman"-Trilogie produziert. Derartige Großproduktionen sind beim chinesischen Filmpublikum beliebt.

