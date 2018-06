Lübeck (AFP) In einem Lübecker Krankenhaus hat eine 80-jährige Frau offenbar versucht, ihren hochbetagten demenzkranken Ehemann mit einem Kissen zu ersticken. Das teilte die Polizei am Dienstag in der Hansestadt mit. Die Polizei nahm demnach Ermittlungen wegen versuchter Sterbehilfe auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.