Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach dem Anschlag in Istanbul ihre Entschlossenheit im Kampf gegen den internationalen Terrorismus bekräftigt. "Der internationale Terror wählt die Orte seiner Anschläge unterschiedlich, sein Ziel ist immer dasselbe: Unser freies Leben in freien Gesellschaften", sagte Merkel am Dienstagabend in Berlin. "Genau diese Freiheit und unsere Entschlossenheit, gmeinsam mit unseren internationalen Partnern gegen diese Terroristen vorzugehen, werden sich aber durchsetzen."

