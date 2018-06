Jerusalem (AFP) Die israelischen Drohnen vom Typ Heron TP können besonders hoch fliegen und sehr lange in der Luft bleiben. Am Dienstag bestätigte die Bundesregierung, dass als Übergangslösung bis zum Bau einer in Europa entwickelten Variante mehrere bewaffnungsfähige Drohnen vom israelischen Staatskonzern IAI gekauft werden. In Afghanistan setzt die Bundeswehr bereits seit dem Jahr 2010 israelische Aufklärungsdrohnen vom Typ Heron 1 ein.

