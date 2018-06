Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat sich "tief erschüttert" über den Anschlag in Istanbul gezeigt. "Es ist entsetzlich, was heute in Istanbul geschehen ist", erklärte Gauck am Dienstag in Berlin. "Wieder wurden bei einem hinterhältigen terroristischen Anschlag unschuldige Menschen ermordet, darunter viele Deutsche."

