Köln (AFP) Nach den Angriffen auf Ausländer in Köln zeigt die Polizei in der Innenstadt weiter massiv Präsenz. In der Nacht zum Dienstag kontrollierten die Beamten 154 Menschen, wie die Polizei mitteilte. Mit den Einsätzen will sie die Sicherheit der Altstadt-Besucher gewährleisten.

