Berlin (AFP) Im Internet gehandelte Lebensmittel werden seit Januar dauerhaft geprüft. Die aus einem 2011 gestarteten Pilotprojekt hervorgegangene gemeinsame Kontrollstelle von Bund und Ländern, "G@ZIELT", arbeite nun unbefristet, erklärte das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) am Dienstag in Berlin. Mit der Zentralstelle könne der Verbraucherschutz in Deutschland auch im Online-Lebensmittelhandel "effektiv durchgesetzt werden", teilte Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) mit.

