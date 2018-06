Lima (AFP) Bei dem Selbstmordanschlag in Istanbul ist auch ein peruanischer Staatsbürger getötet worden. Es habe sich offenbar um einen Reisenden gehandelt, der in Istanbul in einem Hotel gewohnt habe, sagte die peruanische Außenministerin Ana María Sánchez am Dienstag in Lima. Ein weiterer peruanischer Staatsbürger, der aber in der Türkei wohne, sei verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.