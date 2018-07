Düsseldorf (AFP) Nach der Silvester-Gewalt in Köln kommt der Düsseldorfer Landtag am Donnerstag auf Antrag der Opposition zu einer Sondersitzung zusammen. Dies teilte die Landtagspressestelle am Dienstag mit. In der Plenarsitzung erwarten CDU und FDP Erklärungen von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) zu dem Kölner Polizeieinsatz in der Silvesternacht. Derweil legte CDU-Generalsekretär Peter Tauber dem NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) den Rücktritt nahe.

