Istanbul (dpa) - Ein Selbstmordattentäter der Terrormiliz IS hat im historischen Zentrum Istanbuls mindestens acht Deutsche mit sich in den Tod gerissen. Neun weitere Bundesbürger wurden zum Teil schwer verletzt. Der Angreifer sprengte sich mitten in einer deutschen Reisegruppe in der Umgebung der Hagia Sophia und der Blauen Moschee in die Luft. Insgesamt gab es zehn getötete Opfer sowie den toten Attentäter und 15 Verletzte. Unter den acht deutschen Opfern sind mehrere Touristen eines Berliner Reiseunternehmens. Kanzlerin Angela Merkel verurteilte den Anschlag als "mörderischen Akt".

