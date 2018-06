Berlin (dpa) - Bei dem Terroranschlag in Istanbul hat es wahrscheinlich auch deutsche Opfer gegeben. Kanzlerin Angela Merkel sagte, man sei in großer Sorge, dass auch deutsche Staatsbürger unter den Opfern und Verletzten sein könnten und wahrscheinlich sein werden. Die Betroffenen seien Mitglieder einer deutschen Reisegruppe. Nach dpa-Informationen sind unter den Verletzten des Anschlags neun Deutsche. Ganz in der Nähe der berühmten Hagia Sophia hatte sich ein Attentäter in die Luft gesprengt. Zehn Menschen sind dabei getötet worden.

