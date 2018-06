Istanbul (dpa) - In dem bei Touristen beliebten Altstadtviertel Sultanahmet in der türkischen Metropole Istanbul ist es zu einer Explosion gekommen. Die Nachrichtenagentur DHA meldete, es habe Verletzte gegeben. Der Sender CNN Türk berichtete, zu der Detonation sei es in der Umgebung der Hagia Sophia und der Blauen Moschee gekommen. Hintergründe zur Detonation sind noch nicht bekannt. Unklar ist damit auch, ob es sich um einen Anschlag handelte. Auf Fernsehbildern sind viele Polizisten und Rettungskräfte zu sehen.

