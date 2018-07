Peking (dpa) - In der bisher größten chinesischen Übernahme in Hollywood kauft die Wanda-Gruppe das große kalifornische Filmstudio Legendary Entertainment für 3,5 Milliarden US-Dollar. Wie beide Unternehmen vor der Presse in Peking berichteten, werde Wanda die Mehrheit an Legendary übernehmen. Das Studio hat Blockbuster wie "Jurassic Park", "Batman", "Godzilla" oder "Inception" produziert. Wanda ist bereits der größte Kinobetreiber der Welt und besitzt seit 2012 mit AMC Entertainment die zweitgrößte US-Filmtheaterkette.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.