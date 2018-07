Bordeaux (AFP) In der Affäre um heimliche Tonaufnahmen von Gesprächen der französische Milliardärin Liliane Bettencourt sind ihr früherer Butler und fünf Journalisten freigesprochen worden. Das Strafgericht der südwestfranzösischen Stadt Bordeaux sprach die sechs Angeklagten am Dienstag vom Vorwurf der Verletzung der Privatsphäre der heute 93-jährigen L'Oréal-Erbin frei. Die Veröffentlichung der Tonaufnahmen hatte in Frankreich ein politisches Erdbeben ausgelöst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.