Marseille (AFP) Nach der Macheten-Attacke eines Jugendlichen auf einen jüdischen Lehrer in Marseille hat ein jüdischer Vertreter zu einem Kippa-Verzicht in der Öffentlichkeit aufgerufen. Die Juden in der südfranzösischen Hafenstadt sollten die jüdische Kopfbedeckung vorerst nicht mehr tragen, sagte der Vorsitzende des sogenannten israelitischen Konsistoriums in Marseille, Zvi Ammar, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Juden müssten sich derzeit "ein bisschen verstecken".

