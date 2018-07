Rustenburg (SID) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim hat im Trainingslager in Südafrika den ersten Testspiel-Sieg in der Winterpause verbucht. Gegen den Erstligisten Platinum Stars setzte sich das Team von Trainer Huub Stevens am Dienstag in Rustenburg 2:0 (2:0) durch. Die Tore erzielten Ermin Bicakcic und Sebastian Rudy.

Im ersten Test am 6. Januar kam Hoffenheim nur zu einem 1:1 gegen den Drittligisten SG Sonnenhof-Grosaspach, drei Tage später musste die Partie gegen die Township Rollers/Botswana wegen eines Unwetters nach 30 Minuten beim Stand von 1:0 abgebrochen werden.

Für Schlusslicht Hoffenheim beginnt die Bundesliga-Rückrunde mit einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am 23. Januar (15.30 Uhr/Sky).