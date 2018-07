Köln (SID) - Afrikas Fußballer des Jahres Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) kann sich die scharfe Kritik seines Vorgängers Yaya Touré an seiner Wahl nicht erklären. "Ich weiß wirklich nicht, warum er das überhaupt gesagt hat", sagte der beste Torschütze der Bundesliga-Hinrunde (18 Treffer) der Sport Bild.

Er versuche, die harten Worte des ivorischen Mittelfeldspielers von Manchester City gelassen zu nehmen. "Ich will mich darüber nicht ärgern, und jetzt ist es mir auch schon egal, abgehakt. Es interessiert mich nicht", sagte der Gabuner. Touré, Sieger von 2011 bis 2014, hatte Aubameyangs Auszeichnung in einem Interview als "Schande für Afrika" bezeichnet.

"Ich bin sehr enttäuscht. Es ist traurig zu sehen, dass Afrika so reagiert. Die Dinge, die in Afrika passieren, sind nicht wichtig", sagte Touré. Er beklagte in erster Linie, dass sein Triumph mit der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup 2015 nicht ausreichend gewürdigt wurde. "Wir belohnen mehr, was außerhalb unseres Kontinents passiert ist. Das ist erbärmlich", sagte Touré, der mit 136 Punkten knapp hinter Aubameyang (143) Zweiter geworden war.

Aubameyang (26) will sich nun wieder auf die Liga konzentrieren - und dort die Jagd auf Bayern München eröffnen. "Wir werden sicher nicht kampflos aufgeben, es ist noch nicht endgültig vorbei. Auch wenn wir selbstverständlich wissen, dass es sehr, sehr schwer wird, Bayern zu stoppen. Aber nichts ist unmöglich", sagte er. Der BVB liegt als Tabellenzweiter zur Saisonhalbzeit acht Punkte hinter dem Titelverteidiger.