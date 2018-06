Belek (SID) - Leon Andreasen (32) muss im Trainingslager von Hannover 96 in Belek kürzertreten. Der dänische Mittelfeldspieler zog sich im Testspiel gegen Hertha BSC (0:1) am Montag eine Bänderdehnung im Knöchel zu. Ob ein Einsatz beim Rückrunden-Auftakt am 23. Januar gegen Darmstadt 98 in Gefahr ist, ist noch unklar. Auch Winter-Zugang Marius Wolf (20) setzt mit Problemen am Hüftbeuger derzeit aus.