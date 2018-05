Bagdad (AFP) Bewaffnete Milizionäre haben am Dienstag nördlich von Bagdad zwei irakische Fernsehjournalisten erschossen. Wie der Fernsehsender Scharkija berichtete, befanden sich der Korrespondent Saif Tallal und der Kameramann Hassan al-Anbaki auf der Rückkehr von einer Reportagereise mit dem Sicherheitschef der Provinz Dijala. Vermummte Milizionäre in drei Geländewagen stoppten demnach ihr Auto im Dorf Abu Saida in der Nähe der Provinzhauptstadt Baakuba, zwangen die Reporter auszusteigen und töteten sie mit Schüssen aus ihren Kalaschnikow-Gewehren.

