Phnom Penh (AFP) Beim Zusammenstoß zweier Lastwagen sind am Dienstag in Kambodscha mindestens fünf Textilarbeiter getötet und fast 70 weitere verletzt worden. Wie der Gouverneur der südlichen Provinz Kampong Speu mitteilte, überschlug sich einer der Lastwagen, nachdem er mit dem anderen zusammengeprallt war. Von den 68 Verletzten schwebten demnach 13 in Lebensgefahr.

