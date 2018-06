New York (dpa) - 400 vom Hungertod bedrohte Menschen sollen so schnell wie möglich aus der syrischen Stadt Madaja herausgebracht werden. Diese Menschen seien fast tot und bräuchten dringend medizinische Hilfe, sagten UN-Diplomaten nach einer Sicherheitsratssitzung in New York. Gestern konnte ein Hilfskonvoi erstmals in die seit Monaten belagerte Stadt vordringen. Die Mitarbeiter der Hilfsorganisationen machten sich ein Bild von der Lage in dem Ort und vom Zustand der Menschen. Madaja ist seit rund einem halben Jahr von Regierungstruppen eingeschlossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.