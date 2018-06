Las Vegas (dpa) - Der frühere US-Basketball-Star Lamar Odom (36) muss nicht mit einer Anklage wegen Drogenbesitzes rechnen.

Zwar sei Kokain in Odoms Körper festgestellt worden, als er im Oktober bewusstlos im Zimmer eines Bordells gefunden wurde, teilte die Staatsanwaltschaft in Nye County (Nevada) am Dienstag mit. Odom habe aber kein Kokain bei sich gehabt. Es lasse sich auch nicht zweifelsfrei feststellen, ob er während seines Aufenthalts Kokain konsumiert habe oder davon beeinträchtigt gewesen sei.

Odom soll bei dem Vorfall laut US-Medien mindestens einen Schlaganfall erlitten haben. Bordell-Angestellte schilderten, dass er in den drei Tagen vor dem Notfall Kokain und zehn Tabletten eines sexuell stimulierenden Mittels eingenommen habe. Er war vergangene Woche aus einem Krankenhaus in Los Angeles entlassen worden.

Der 36-Jährige war nach seiner Sportkarriere auch als Mann von Kim Kardashians Schwester Khloé aufgetreten, unter anderem in der Realityshow "Khloé & Lamar". Kardashian hatte zuletzt einen Antrag auf Stopp ihrer im Dezember 2013 eingereichten Scheidung eingelegt, deren Bearbeitung sich bereits mehrfach verzögert hatte.