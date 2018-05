Köln (dpa) - Diese Verspätung hatte es in sich: Rund 68 Stunden nach der geplanten Ankunft landeten knapp 300 Eurowings-Passagiere heute früh endlich am Flughafen Köln/Bonn. Einige der Kuba-Reisenden hatten eine Menge Wut im Bauch. Sie wollten bereits am Samstag wieder in Deutschland sein, doch der Start ihres Flugs verschob sich mehrfach. Zunächst habe es einen "ungewöhnlichen Geruch" im Flugzeug gegeben, woraufhin die Maschine untersucht werden musste, erklärte Eurowings. Ein Ersatzflugzeug kam extra aus Madrid, um die Passagiere abzuholen. Doch dessen Crew musste erst die gesetzliche Ruhepause von zwölf Stunden einhalten.

