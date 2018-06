Ljubljana (AFP) Wegen Überschwemmungen am Kolpa-Fluss hat die slowenische Armee am Dienstag mit dem Abbau von Teilen des in der Flüchtlingskrise errichteten Stacheldrahtzauns an der Grenze zu Kroatien begonnen. Soldaten hätten nahe den Dörfern Griblje und Dragatus 200 bis 300 Meter des Zauns entfernt, berichtete die Nachrichtenagentur STA. In der Region gut hundert Kilometer südlich der Hauptstadt Ljubljana drohten demnach die Überflutungen den Zaun niederzureißen.

