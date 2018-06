Berlin (AFP) Unter den mindestens zehn Todesopfern des Selbstmordanschlags in Istanbul sind nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) möglicherweise auch Deutsche. Sie sei "in großer Sorge", dass "auch Deutsche unter den Opfern und Verletzten sein könnten und wahrscheinlich auch sein werden", sagte Merkel am Dienstag in Berlin. Von der Explosion seien Mitglieder einer deutschen Reisegruppe betroffen, die sich zur Zeit des Anschlags auf dem Platz vor der Blauen Moschee aufgehalten hätten.

