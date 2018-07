Istanbul (AFP) Bei dem mutmaßlichen Anschlag mit mindestens zehn Todesopfern in Istanbul sind nach Informationen des Senders CNN Türk sechs Deutsche verletzt worden. Auch ein Norweger und ein Peruaner seien unter den Verletzten, berichtete der Sender am Dienstag. In anderen türkischen Medienberichten war auch von deutschen Todesopfern die Rede.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.