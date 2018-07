Istanbul (AFP) Vor der berühmten Blauen Moschee in der türkischen Metropole Istanbul hat sich am Dienstag eine schwere Explosion ereignet. Laut Medienberichten wurden mehrere Menschen verletzt. Die Ursache der Explosion in dem bei Touristen beliebten Altstadtviertel Sultanahmet war zunächst unklar. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie zahlreiche Rettungs- und Polizeiwagen in das Viertel eilten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.