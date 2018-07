Los Mochis (AFP) Die mexikanischen Regierung hat ein dramatisches Video von der Festnahme des Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán veröffentlicht. Sie zeigen, wie Sondereinheiten am Freitag im Morgengrauen Guzmáns Versteck in der Küstenstadt Los Mochis in seinem Heimatstaat Sinaloa stürmen und - schon wieder - nur auf einen Tunnel treffen.

