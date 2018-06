Washington (AFP) Das US-Außenministerium hat vor anti-muslimischen Äußerungen im US-Wahlkampf gewarnt, da diese Islamistengruppen in die Hände spielen würden. Außenminister John Kerry habe deutlich gemacht, dass es "bei der Einreise von Migranten oder Flüchtlingen keinen religiösen Test in den USA gibt und niemals geben sollte", sagte der Außenamtssprecher John Kirby am Montag unter Anspielung auf Forderungen des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump nach einem Einreiseverbot für Muslime.

