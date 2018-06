Addis Abeba (AFP) Die äthiopischen Behörden verzichten nach massiven Protesten auf ihre Pläne zur Verstaatlichung von Land in der Region Oromia. Kommunikationsminister Getachew Reda erklärte am Mittwoch, die in der Region regierende Demokratische Organisation des Oromo-Volks (Opdo) habe auf das Projekt verzichtet. Denn das eigene Volk habe "Fragen aufgeworfen und protestiert".

