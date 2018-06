Dschalalabad (AFP) Bei einem Anschlag nahe dem pakistanischen Konsulat in der afghanischen Stadt Dschalalabad sind am Mittwochmorgen mindestens zwei Polizisten getötet worden. Ein Selbstmordattentäter habe sich in die Luft gesprengt, anschließend habe es Schüsse gegeben, sagte ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums. Der Angriff dauere an. Zu dem Attentat bekannte sich zunächst niemand.

