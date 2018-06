Dallas (dpa) - Dirk Nowitzki hat das Duell der Superstars in der NBA knapp verloren. Gegen LeBron James und seine Cleveland Cavaliers hieß es für die Dallas Mavericks am Ende 107:110 nach Verlängerung.

Für den Vizemeister aus Cleveland war es bereits der achte Sieg nacheinander in der besten Basketball-Liga der Welt. James war mit 27 Punkten wie so häufig der beste Werfer seines Teams. Nowitzki brachte es für Dallas auf 17 Zähler und elf Rebounds.

"Das hätte auch andersherum ausgehen können. Gerade im vierten Viertel und in der Verlängerung war es eine wahre Schlacht", sagte Nowitzki. Er selbst hätte die Partie bereits zum Ende der regulären Spielzeit entscheiden können, doch der Würzburger verlor wenige Sekunden vor Schluss den Ball. Mit einem Dunking zum 95:95 rettete James sein Team im Gegenzug in die Verlängerung. "Sie haben einfach großartige Spieler", meinte Nowitzki. So holten die Cavs immer wieder einen Rückstand auf.

"Wir haben heute nie die Ruhe verloren", sagte James. "Es gab zwar zwischendurch immer wieder Phasen, in denen wir alle frustriert waren. Aber wir haben immer unseren Job gemacht, und der war: einfach alles zu versuchen, damit wir noch gewinnen." Am Ende gab es nur noch Frust bei den Mavericks: "Wir wussten ja, dass wir sie nicht aus der Halle schießen werden. Aber trotzdem hätten wir heute gewinnen müssen. Das war unser Spiel", meinte Nowitzkis Teamkollege Wes Matthews.

