São Paulo (AFP) In der brasilianischen Metropole São Paulo hat es am Rande einer Demonstration gegen die Erhöhung der Nahverkehrspreise Zusammenstöße mit der Polizei gegeben. Die Polizei setzte am Dienstag Tränengas gegen die Demonstranten ein, um sie an ihrem Marsch durch das Zentrum der Wirtschaftsmetropole zu hindern. Laut Fernsehbildern wurden mehrere Demonstranten verletzt. Die Polizei teilte mit, zwei Männer im Besitz von Sprengsätzen festgenommen zu haben.

