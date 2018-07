Sofia (AFP) Bulgarische Grenzpolizisten haben nach Regierungsangaben 118 Flüchtlinge von einem Fluss an der türkisch-bulgarischen Grenze gerettet. Die Flüchtlinge, darunter 68 Kinder, versuchten in der Nacht zum Mittwoch, den Grenzfluss Mariza mit einem Kahn zu überqueren, wie eine Sprecherin des Innenministeriums in Sofia sagte. Ihnen habe bei der stundenlangen Überfahrt der Tod durch Erfrieren oder Ertrinken gedroht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.