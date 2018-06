Berlin (dpa) - Der Bundestag befasst sich heute mit den massiven Angriffen auf Frauen in der Silvesternacht in Köln. Am Vormittag berät der Innenausschuss über den Gewaltausbruch. Die Abgeordneten erwarten dazu Auskunft von NRW-Innenminister Ralf Jäger. Für den Mittag ist eine Debatte im Plenum angesetzt. In Köln hatten rund um den Hauptbahnhof in der Silvesternacht Gruppen von Männern Frauen umzingelt, begrapscht und bestohlen. Nach Angaben von Betroffenen und Zeugen waren die Täter überwiegend Nordafrikaner. Als Konsequenz will die Regierung die Ausweisung von kriminellen Ausländern erleichtern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.