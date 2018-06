Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat Anklage gegen vier Mitglieder der mutmaßlichen Neonazi-Terrorgruppe Oldschool Society erhoben. Den drei Männern und einer Frau im Alter von 23 bis 57 Jahren werden Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie die Vorbereitung eines Sprengstoffverbrechens vorgeworfen, teilte die Anklagebehörde am Mittwoch in Karlsruhe mit. Der Prozess soll vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts München stattfinden.

