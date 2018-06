Karlsruhe (AFP) Der Bundesgerichtshof (BGH) hat Klauseln zu Riester-Verträgen der Allianz-Versicherung gekippt, die vorgaben, Kunden würden in jedem Fall an Kostenüberschüssen der Versicherung beteiligt. In den Klauseln sei nicht deutlich geworden, dass Verträge, die ein Garantiekapital von 40.000 Euro unterschreiten, von vornherein von einer Überschussbeteiligung ausgeschlossen seien, heißt es in einem am Mittwoch verkündeten Urteil. (Az. IV ZR 38/149)

