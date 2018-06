Berlin (AFP) Der Bund hat im vergangenen Jahr einen Rekordüberschuss gezielt und kann daher 12,1 Milliarden Euro in eine Haushaltsrücklage für die Kosten durch die hohe Zahl von Flüchtlingen überführen. Das gab das Bundesfinanzministerium am Mittwoch in Berlin bekannt. 6,1 Milliarden Euro waren allerdings ohnehin bereits für die Rücklage vorgesehen gewesen, so dass die zusätzlichen Mittel dafür sechs Milliarden Euro betragen.

