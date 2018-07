Berlin (AFP) Die gesellschaftliche Teilhabe Behinderter Menschen in Deutschland soll verbessert werden. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch eine Weiterentwicklung des Gesetzes zur Gleichstellung Behinderter. Bundessozialministerin Andrea Nahles (SPD) zufolge soll dadurch mehr Barrierefreiheit geschaffen und die Benachteiligung Behinderter in öffentlichen Einrichtungen reduziert werden.

